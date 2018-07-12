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Жителя Алексина лечили от остеохондроза, а он умер от инфаркта

Жителя Алексина лечили от остеохондроза, а он умер от инфаркта

Под суд пойдет врач-терапевт.

54-летняя врач-терапевт ГУЗ «Алексинская районная больница №1 им. В. Ф. Снегирева» обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

В ходе следствия установлено, что 23 сентября 2017 года на прием к обвиняемой обратился 69-летний мужчина с жалобами на самочувствие. Врач осмотрела мужчину, без проведения лабораторно-диагностических мероприятий поставила ему диагноз — остеохондроз. Повторный прием медик назначила на 25 сентября.

Однако в ночь с 24 на 25 сентября самочувствие мужчины резко ухудшилось.

Он скончался по месту своего жительства от инфаркта миокарда.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области рассказали, что уголовное дело направлено в Алексинский городской суд для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:53 −1
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