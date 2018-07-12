новости
новости
Регистрация
В Тульской области за распространение наркотиков будут судить ОПГ «закладчиков»

В Тульской области за распространение наркотиков будут судить ОПГ «закладчиков»

Участники преступной группы работали на территории Тульской, Курской, Рязанской, Липецкой и Белгородской областей.

И.о. прокурора Тульской области Сергей Савенков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителей Тепло-Огаревского района 39-летнего Михаила З., 30-летнего Руслана А., 42-летней Оксаны А. Им вменяется сбыт и покушение на сбыт наркотиков, совершенные в составе организованной преступной группы. Еще один участник ОПГ – Михаил З. – обвиняется в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.
 
В ходе следствия установлено, что не позднее февраля 2017 года мужчина (его личность следствием не установлена), находясь в Республике Таджикистан и имея в своем распоряжении крупные партии героина, в целях организации его сбыта на территории Российской Федерации создал преступную группу. В нее при помощи мобильной связи он вовлек обвиняемых.
 
Соучастники в период с 17 февраля по 15 октября 2017 года на территории Тульской, Курской, Рязанской, Липецкой и Белгородской областей делали закладки героина, полученного от организатора ОПГ. За сбыт он платил «работникам», перечисляя деньги на банковские карты.
 
Следствием также установлено, что на деньги от преступного дохода Михаил З. приобрел недвижимое имущество в р.п. Теплое Тепло-Огаревского района, которое оформил на близкого родственника.
 
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий 15 октября 2017 года деятельность преступной группы была пресечена. При этом при личном досмотре З. были обнаружены и изъяты 95 свертков с наркотическими веществами общей массой 165,42 грамма. В ходе личного досмотра А. обнаружен и изъят 51 сверток с наркотическими веществами общей массой 89,92 грамма.
 
Обвиняемые сейчас находятся под стражей. На недвижимое имущество З. следствием наложен арест.
 
Уголовное дело направлено в Щекинский городской суд Тульской области.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:06 +3
Другие статьи по темам
Событие
распространение наркотиков
Место
Тульская областьЩекинский район
Прочее
организованная преступная группаобвинительное заключение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области менеджер микрокредитной организации присвоила более полумиллиона рублей
В Тульской области менеджер микрокредитной организации присвоила более полумиллиона рублей
Любимые не умирают, лишь рядом быть перестают
Любимые не умирают, лишь рядом быть перестают
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.