В Тульской области за распространение наркотиков будут судить ОПГ «закладчиков»

И.о. прокурора Тульской области Сергей Савенков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителей Тепло-Огаревского района 39-летнего Михаила З., 30-летнего Руслана А., 42-летней Оксаны А. Им вменяется сбыт и покушение на сбыт наркотиков, совершенные в составе организованной преступной группы. Еще один участник ОПГ – Михаил З. – обвиняется в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

В ходе следствия установлено, что не позднее февраля 2017 года мужчина (его личность следствием не установлена), находясь в Республике Таджикистан и имея в своем распоряжении крупные партии героина, в целях организации его сбыта на территории Российской Федерации создал преступную группу. В нее при помощи мобильной связи он вовлек обвиняемых.

Соучастники в период с 17 февраля по 15 октября 2017 года на территории Тульской, Курской, Рязанской, Липецкой и Белгородской областей делали закладки героина, полученного от организатора ОПГ. За сбыт он платил «работникам», перечисляя деньги на банковские карты.

Следствием также установлено, что на деньги от преступного дохода Михаил З. приобрел недвижимое имущество в р.п. Теплое Тепло-Огаревского района, которое оформил на близкого родственника.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий 15 октября 2017 года деятельность преступной группы была пресечена. При этом при личном досмотре З. были обнаружены и изъяты 95 свертков с наркотическими веществами общей массой 165,42 грамма. В ходе личного досмотра А. обнаружен и изъят 51 сверток с наркотическими веществами общей массой 89,92 грамма.

Обвиняемые сейчас находятся под стражей. На недвижимое имущество З. следствием наложен арест.

Уголовное дело направлено в Щекинский городской суд Тульской области.