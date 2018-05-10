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В Туле отметят День защиты детей
Фото из архива Myslo.

В Туле отметят День защиты детей

Праздник пройдет в Центральном парке.

1 июня в Туле в Центральном парке пройдет большое праздничное мероприятие для юных туляков.

10 мая заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая провела совещание по подготовке к празднованию Дня защиты детей.

1 июня праздник в парке начнется с флешмоба. Маленькие гости станут на несколько часов моряками и отправятся в морское путешествие. Каждая интерактивная площадка будет «островом», на которой можно принять участие в конкурсах, веселых стартах и др.

Также в этот день будет объявлен старт проекта «Каникулы в городе». 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:49 +2
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