Смертельное ДТП на Московском шоссе в Туле: подробности

По уточненной информации, четыре человека получили травмы и один погиб.

ДТП с участием Daewoo Nexia (такси «Максим») и Hyundai i30 произошло сегодня около 14.30 на Московском шоссе у деревни Семеновка.

Как удалось выяснить Myslo, пенсионер-водитель Hyundai предположительно уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где врезался в машину такси.

Водитель такси погиб на месте, его четверо пассажиров с открытыми переломам и другими травмами госпитализированы.

Ехавшие в Hyundai супруги-пенсионеры практически не пострадали. В машине сработали подушки безопасности. Машина также осталась практически целой, чего нельзя сказать о Daewoo, которую от удара сильно смяло.

Также известно, что ДТП произошло в зоне видимости «скоростной» камеры. По словам очевидцев, скорость движения участников ДТП не была высокой.