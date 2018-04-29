Смертельное ДТП на Московском шоссе в Туле: подробности
По уточненной информации, четыре человека получили травмы и один погиб.
ДТП с участием Daewoo Nexia (такси «Максим») и Hyundai i30 произошло сегодня около 14.30 на Московском шоссе у деревни Семеновка.
Как удалось выяснить Myslo, пенсионер-водитель Hyundai предположительно уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где врезался в машину такси.
Водитель такси погиб на месте, его четверо пассажиров с открытыми переломам и другими травмами госпитализированы.
Ехавшие в Hyundai супруги-пенсионеры практически не пострадали. В машине сработали подушки безопасности. Машина также осталась практически целой, чего нельзя сказать о Daewoo, которую от удара сильно смяло.
Также известно, что ДТП произошло в зоне видимости «скоростной» камеры. По словам очевидцев, скорость движения участников ДТП не была высокой.