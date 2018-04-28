В Тульской области трое мужчин пытались украсть водонапорную башню

Злоумышленники срезали башню, разрезали на куски и собирались увезти на внедорожнике.

В дежурную часть отделения полиции «Арсеньевское» сообщили о том, что неизвестные пытались украсть недействующую водонапорную башню.

Полицейские установили, что злоумышленники с помощью газового сварочного аппарата срезали водонапорную башню и собирались ее вывезти на внедорожнике, предварительно разрезав на куски. Однако план провалился — их заметил местный житель и вызвал полицию. Преступники поспешно скрылись с места происшествия.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полицейские установили подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых жителей Чернского района. В полиции выясняют все детали происшествия, устанавливается причиненный собственнику ущерб.