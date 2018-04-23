Тульские гимнастки завоевали восемь медалей на соревнованиях

В Новомосковске прошло открытое первенство города по спортивной гимнастике. Тульские гимнастки привезли восемь медалей.

Александра Райман (программа КМС) заняла третье место в упражнении на бревне. София Задонская (второй разряд) завоевала серебро в многоборье и на вольных упражнениях. Кристина Ларькина (второй разряд) выиграла сразу пять медалей: серебряные в опорном прыжке и на брусьях, бронзовые — в многоборье, вольных упражнениях и на бревне.

Тренирует спортсменок Зинаида Роля.