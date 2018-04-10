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В Новомосковске сгорела «ГАЗель»

В Новомосковске сгорела «ГАЗель»

Салон автомобиля выгорел полностью.

9 апреля в 10.14 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель», расположенного в Новомосковском поселке Придонье, на ул. Демьяна Бедного. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия, в 10.24, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 10.27.
Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорел салон, оплавилось лакокрасочное покрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 10:32 0
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Новомосковск

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