В Новомосковске сгорела «ГАЗель»

9 апреля в 10.14 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель», расположенного в Новомосковском поселке Придонье, на ул. Демьяна Бедного. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия, в 10.24, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 10.27.

Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорел салон, оплавилось лакокрасочное покрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.