В Узловском районе сгорел гараж
Пожар произошел сегодня утром.
5 апреля в 10.40 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании гаража на ул. Полевой пос. Дубовка Узловского района.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
Восемь пожарных справились с огнем уже в 10.55.
В результате происшествия выгорела электрощитовая на площади 1 кв. м, обгорела обрешетка кровли на площади 0,5 кв.м. Пострадавших нет.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось восемь человек и две единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.