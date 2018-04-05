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В Узловском районе сгорел гараж
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Узловском районе сгорел гараж

Пожар произошел сегодня утром.

5 апреля в 10.40 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании гаража на ул. Полевой пос. Дубовка Узловского района.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
Восемь пожарных справились с огнем уже в 10.55.
В результате происшествия выгорела электрощитовая на площади 1 кв. м, обгорела обрешетка кровли на площади 0,5 кв.м. Пострадавших нет.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось восемь человек и две единицы техники.
Причина пожара устанавливается.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:46 0
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Место
ДубовкаУзловский районТульская область

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