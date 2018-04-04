В Туле впервые пройдет фестиваль профессий для школьников и молодежи
Участники смогут попробовать свои силы в практических заданиях и узнать, где можно получить заинтересовавшую их профессию.
12 апреля с 14.00 до 18.00 в тульском ДК «Туламашзавод» пройдет первый городской фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?».
К участию в фестивале приглашаются подростки и молодежь в возрасте от 10 до 17 лет, их родители и педагоги.
Партнеры фестиваля — ведущие тульские предприятия и компании: АО «КБП», АО «НПО «Сплав», ПАО «Тульский Оружейный Завод», ПАО «Тулачермет»,
Предприятия-участники фестиваля организуют интерактивные площадки, где участники смогут попробовать свои силы в практических заданиях, а также познакомятся с работой учебных заведений города, где можно получить заинтересовавшую их профессию.
Вход на мероприятие свободный.
Несовершеннолетним участникам необходимо согласие родителей на обработку персональных данных.
Вопросы и заявки на участие можно направлять по адресу.
Дополнительная информация здесь.
ДК «Туламашзавод»: Тула, ул. Демидовская, 52.