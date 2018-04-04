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В Туле впервые пройдет фестиваль профессий для школьников и молодежи
Фото hyser.com

В Туле впервые пройдет фестиваль профессий для школьников и молодежи

Участники смогут попробовать свои силы в практических заданиях и узнать, где можно получить заинтересовавшую их профессию.

12 апреля с 14.00 до 18.00 в тульском ДК «Туламашзавод» пройдет первый городской фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?».

К участию в фестивале приглашаются подростки и молодежь в возрасте от 10 до 17 лет, их родители и педагоги.

Партнеры фестиваля — ведущие тульские предприятия и компании: АО «КБП», АО «НПО «Сплав», ПАО «Тульский Оружейный Завод», ПАО «Тулачермет», Тульский ПАО «Ростелеком», ОАО «Щекиноазот», Типография Борус, ООО «Женова», ООО «Спецгеологоразведка», АО ЦКБА, ООО «Здравсервис», ОАО «Кнауф Гипс Новомосковск», АО «Тульский Завод РТИ».

Предприятия-участники фестиваля организуют интерактивные площадки, где участники смогут попробовать свои силы в практических заданиях, а также познакомятся с работой учебных заведений города, где можно получить заинтересовавшую их профессию.

Вход на мероприятие свободный.

Несовершеннолетним участникам необходимо согласие родителей на обработку персональных данных.

Вопросы и заявки на участие можно направлять по адресу.

Дополнительная информация здесь.

ДК «Туламашзавод»: Тула, ул. Демидовская, 52.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:04 +3
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