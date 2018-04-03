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В Туле на проспекте Ленина произошло тройное ДТП
Фото очевидца.

В Туле на проспекте Ленина произошло тройное ДТП

Пострадавших нет.

Авария случилась сегодня, 3 апреля, в 11.40 напротив дома № 77 по пр. Ленина. Об этом сообщил народный журналист Myslo.

Участниками аварии стали «Ниссан», «Мерседес» и «Тойота». Водитель «Ниссана», одетый в форму офицера МЧС, производил левый поворот в разрыве двойной сплошной и, предположительно, не убедился в безопасности маневра. В результате в него по касательной врезался «Мерседес». От удара автомобиль развернуло на 180 градусов.

Не успев среагировать в заднюю часть виновника происшествия въехала «Тойота».

Пострадавших среди водителей и пассажиров нет.

Подробности ДТП выясняются. На пр. Ленина в сторону Зеленстроя немного затруднено движение.

сегодня, в 12:22 +1
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