В Туле на проспекте Ленина произошло тройное ДТП

Фото очевидца.

Авария случилась сегодня, 3 апреля, в 11.40 напротив дома № 77 по пр. Ленина. Об этом сообщил народный журналист Myslo.

Участниками аварии стали «Ниссан», «Мерседес» и «Тойота». Водитель «Ниссана», одетый в форму офицера МЧС, производил левый поворот в разрыве двойной сплошной и, предположительно, не убедился в безопасности маневра. В результате в него по касательной врезался «Мерседес». От удара автомобиль развернуло на 180 градусов.

Не успев среагировать в заднюю часть виновника происшествия въехала «Тойота».

Пострадавших среди водителей и пассажиров нет.

Подробности ДТП выясняются. На пр. Ленина в сторону Зеленстроя немного затруднено движение.