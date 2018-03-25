В Шатске болельщики тульского «Арсенала» провели третий Кубок по мини-футболу

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Двухнедельный перерыв в чемпионате России тульские болельщики использовали для того, чтобы разыграть третий по счету Кубок по мини-футболу среди тех, кто любит и поддерживает «Арсенал».

Для участия в турнире заявилось семь команд. Учитывая, что проходили матчи не в Туле, а в недавно открытом физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке Шатск, представительство оказалось весьма солидным. Были представлены практически все объединения болельщиков, а также сборная тульских журналистов.

Свои впечатления от России пополнил испанский легионер «Арсенала» Виктор Альварес, не только добравшийся до поселка с загадочным для него названием Shatsk, но даже сделавший символический удар в матче за третье место между журналистами и Фан-клубом.

Виктор Альварес

– Футболисты «Арсенала» очень ценят поддержку болельщиков. Просто здорово, когда болельщики приходят поддержать команду, даже если на улице очень холодно. Их присутствие очень помогает нам на поле. И я рад, что для своих болельщиков клуб проводит такие замечательные мероприятия. Передам свои впечатления от увиденного всем футболистам.

Ждали еще и Федерико Расича, но он не доехал по уважительной причине – день рождения. Испанский легионер, обращаясь к участникам турнира, сказал теплые слова в адрес болельщиков, которые не только поддерживают свою команду, но и сами играют в футбол. Конечно же, все желающие смогли не только взять автограф у почетного гостя, но и сделать с ним фото на память.

Тем временем журналисты, лишившиеся к этому моменту из-за травм двух ведущих игроков, в споре за третье место уступили Фан-клубу. А вот в матче за первое место «Сектор Север» и «Настоящие болельщики» показали настоящий бойцовский футбол. Судьбу финала решил единственный гол, который забил игрок «Сектора Север» Илья Машкара. Обещанный Кубок, правда, победителям не вручили. Торжественная церемония награждения пройдет в перерыве очередного домашнего матча «Арсенала» с «Уфой».

Зато были ценные призы от технического спонсора ПФК «Арсенал» компании Adidas, регионального министерства молодежной политики и областного Центра молодежи. Илья Машкара («Сектор Север») был назван самым ценным игроком турнира, Константин Мезенцев из команды, выигравшей третье место («Фан-клуб») стал лучшим бомбардиром – на его счету 8 забитых мячей.