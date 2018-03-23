новости
новости
Регистрация
Туляк, выращивавший на даче коноплю, отправится в колонию строгого режима
Фото rastamaster.info

Туляк, выращивавший на даче коноплю, отправится в колонию строгого режима

По приговору суда там он проведет 3 года 10 месяцев.

Ленинский суд признал виновным 40-летнего местного жителя по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере».

Как установил суд, мужчина выращивал коноплю на собственном приусадебном участке, сушил и хранил в погребе и сарае. 8 октября 2017 года запас мужчины обнаружили полицейские: 177 граммов растения изъято из сарая, еще 255 граммов — из погреба.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:06 +2
Другие статьи по темам
Событие
Туляк выращивал на огороде коноплюсудколония строгого режима

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой женщина на «Кольте» влетела в трактор
Под Тулой женщина на «Кольте» влетела в трактор
Туляков приглашают присоединиться к «Часу Земли»
Туляков приглашают присоединиться к «Часу Земли»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.