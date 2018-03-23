Туляк, выращивавший на даче коноплю, отправится в колонию строгого режима

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По приговору суда там он проведет 3 года 10 месяцев.

Ленинский суд признал виновным 40-летнего местного жителя по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере».

Как установил суд, мужчина выращивал коноплю на собственном приусадебном участке, сушил и хранил в погребе и сарае. 8 октября 2017 года запас мужчины обнаружили полицейские: 177 граммов растения изъято из сарая, еще 255 граммов — из погреба.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.