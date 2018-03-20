Тульская область планирует инвестиционное сотрудничество с Индией

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Григорий Лаврухин в составе российской делегации, возглавляемой министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, посетил Республику Индия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Григорий Лаврухин презентовал экономические и инвестиционные возможности Тульской области для представителей индийского бизнес-сообщества. Проведены переговоры с семью крупнейшими и наиболее экономически развитыми из 29 штатов Индии.

Обсуждены возможности сотрудничества в сфере машиностроения, производства химической продукции, сельского хозяйства и туризма. Также в рамках визита состоялись деловые переговоры с рядом индийских компаний.

Развитие внешнеторговых связей – одна из приоритетных задач правительства Тульской области. За предыдущий год внешнеторговый оборот тульских компаний составил 4,8 млрд долларов. Тульская область сотрудничала с 136 странами. За прошлый год регион приобрёл 12 новых иностранных партнеров.