новости
новости
Регистрация
Тульская область планирует инвестиционное сотрудничество с Индией
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская область планирует инвестиционное сотрудничество с Индией

Проведены переговоры с представителями семи крупнейших штатов страны.

Заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Григорий Лаврухин в составе российской делегации, возглавляемой министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, посетил Республику Индия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Григорий Лаврухин презентовал экономические и инвестиционные возможности Тульской области для представителей индийского бизнес-сообщества. Проведены переговоры с семью крупнейшими и наиболее экономически развитыми из 29 штатов Индии.

Обсуждены возможности сотрудничества в сфере машиностроения, производства химической продукции, сельского хозяйства и туризма. Также в рамках визита состоялись деловые переговоры с рядом индийских компаний.

Развитие внешнеторговых связей – одна из приоритетных задач правительства Тульской области. За предыдущий год внешнеторговый оборот тульских компаний составил 4,8 млрд долларов.  Тульская область сотрудничала с 136 странами. За прошлый год регион приобрёл 12 новых иностранных партнеров.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 0
Другие статьи по темам
Событие
Инвестициимеждународное сотрудничествоиностранные партнёрыправительство Тульской областиэкономическое развитие
Люди
Григорий Лаврухин
Место
Тульская областьИндия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам предлагают решить проблему дорожных ям за 10 дней
Тулякам предлагают решить проблему дорожных ям за 10 дней
В Туле суд приговорил военнослужащего к штрафу за дедовщину
В Туле суд приговорил военнослужащего к штрафу за дедовщину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.