В Тульской области пенсионерка с сыном насмерть отравились угарным газом

18 марта в одном из частных домов деревни Кудашево Кимовского района были обнаружены тела двух человек: 72-летней женщины и ее 38-летнего сына.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. На место происшествия незамедлительно выехали следователи.

По предварительным данным, причина смерти двух человек — отравление угарным газом во время работы газового котла отопления.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, при осмотре места происшествия с привлечением специалиста установлено, что дымоход в доме был засорен.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.