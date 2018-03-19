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В Тульской области пенсионерка с сыном насмерть отравились угарным газом

В Тульской области пенсионерка с сыном насмерть отравились угарным газом

Все обстоятельства происшествия выясняют следователи.

18 марта в одном из частных домов деревни Кудашево Кимовского района были обнаружены тела двух человек: 72-летней женщины и ее 38-летнего сына.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. На место происшествия незамедлительно выехали следователи.

По предварительным данным, причина смерти двух человек — отравление угарным газом во время работы газового котла отопления.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, при осмотре места происшествия с привлечением специалиста установлено, что дымоход в доме был засорен.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:45 +2
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