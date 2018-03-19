В Тульской области пенсионерка с сыном насмерть отравились угарным газом
Все обстоятельства происшествия выясняют следователи.
18 марта в одном из частных домов деревни Кудашево Кимовского района были обнаружены тела двух человек: 72-летней женщины и ее 38-летнего сына.
По данному факту следователи проводят доследственную проверку. На место происшествия незамедлительно выехали следователи.
По предварительным данным, причина смерти двух человек — отравление угарным газом во время работы газового котла отопления.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, при осмотре места происшествия с привлечением специалиста установлено, что дымоход в доме был засорен.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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