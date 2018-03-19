Возле Тульского музея оружия появились авиационные бомбы

Выставка боевой техники «Стальные стражи» на территории Тульского музея оружия пополнилась новыми экспонатами. К уже популярным у туляков и гостей города образцам бронетехники, реактивных систем залпового огня и скорострельных зенитных пушек добавились авиационные бомбы, переданные музею тульским предприятием АО «НПО «БАЗАЛЬТ».

- В наши дни часто можно слышать о появлении новых все более и более совершенных видов крылатых ракет, корректируемых снарядов и других высокоточных систем. Однако и бомбовое вооружение продолжает сохранять особое значение. Опыт военных конфликтов последнего десятилетия показал, что неуправляемые бомбы остаются основной частью авиационного вооружения. Главным разработчиком и производителем бомбового вооружения в нашей стране является АО «НПО «Базальт», производственное отделение которого расположено в Туле, — рассказали в музее.

Теперь гости музея оружия могут познакомиться с еще одним направлением тульской оборонной промышленности, до сих пор не слишком широко освещенным в популярных изданиях и средствах массовой информации.