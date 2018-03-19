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Возле Тульского музея оружия появились авиационные бомбы

Возле Тульского музея оружия появились авиационные бомбы

Их передало предприятие АО «НПО «БАЗАЛЬТ».

Выставка боевой техники «Стальные стражи» на территории Тульского музея оружия пополнилась новыми экспонатами. К уже популярным у туляков и гостей города образцам бронетехники, реактивных систем залпового огня и скорострельных зенитных пушек добавились авиационные бомбы, переданные музею тульским предприятием АО «НПО «БАЗАЛЬТ».

- В наши дни часто можно слышать о появлении новых все более и более совершенных видов крылатых ракет, корректируемых снарядов и других высокоточных систем. Однако и бомбовое вооружение продолжает сохранять особое значение. Опыт военных конфликтов последнего десятилетия показал, что неуправляемые бомбы остаются основной частью авиационного вооружения. Главным разработчиком и производителем бомбового вооружения в нашей стране является АО «НПО «Базальт», производственное отделение которого расположено в Туле, — рассказали в музее.

Теперь гости музея оружия могут познакомиться с еще одним направлением тульской оборонной промышленности, до сих пор не слишком широко освещенным в популярных изданиях и средствах массовой информации.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:07 +6
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