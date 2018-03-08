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Бывший тульский оружейник открыл стрельбу на шоссе в Санкт-Петербурге
Фото: Рен-ТВ

Бывший тульский оружейник открыл стрельбу на шоссе в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, ранее мужчина не раз привлекался к ответственности за различные правонарушения и хулиганство.

Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», в Санкт-Петербурге рядовая перепалка между водителями на дороге переросла в серьёзный конфликт со стрельбой.

Джип Chevrolet Tahoe не разъехался на шоссе с фургоном. Водитель внедорожника достал травматический пистолет и расстрелял машину оппонента. После этого он попытался скрыться, но врезался в двигавшийся в соседнем ряду Nissan. За рулём машины сидел бывший полицейский, который задержал неадекватного водителя.

По предварительным данным, стрелком оказался бывший сотрудник Тульского оружейного завода. Ранее мужчина не раз привлекался к ответственности за различные правонарушения и хулиганство.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:18 +5
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