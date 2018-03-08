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Воловских чиновников привлекут к ответственности за незаконную свалку

Воловских чиновников привлекут к ответственности за незаконную свалку

Местная администрация получила представление об устранении выявленных нарушений.

Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении администрации Воловского района.

Выяснилось, что на третьем километре дороги «Дон» – Волово – Теплое» находится крупная несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Место для сбора мусора органами местного самоуправления не отводилось, разрешение отсутствует.

Вывоз осуществляется без специального разрешения и лицензии на транспортирование отходов. По результатам проверки в отношении администрации муниципального образования Воловский район возбуждено дело об административном правонарушении. Также выдано предписание об устранении нарушений.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:40 +3
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Тульская областьВоловский район

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