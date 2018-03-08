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Тульские водители устроили для женщин праздничный флешмоб
Кадр из видео

Тульские водители устроили для женщин праздничный флешмоб

Несколько десятков машин выстроились на парковке одного из городских торговых центров.

Тульские автолюбители провели праздничный флешмоб, посвящённый Международному женскому дню. На парковке одного из торговых центров они выстроили свои машины в огромную надпись: «С 8 марта!»

Редакция MySlo присоединяется к поздравлению автовладельцев и желает всем дамам ровных дорог, хорошей погоды, счастья, удачи, всего самого доброго и светлого!

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:33 +8
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