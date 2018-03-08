Тульские водители устроили для женщин праздничный флешмоб

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Несколько десятков машин выстроились на парковке одного из городских торговых центров.

Тульские автолюбители провели праздничный флешмоб, посвящённый Международному женскому дню. На парковке одного из торговых центров они выстроили свои машины в огромную надпись: «С 8 марта!»

Редакция MySlo присоединяется к поздравлению автовладельцев и желает всем дамам ровных дорог, хорошей погоды, счастья, удачи, всего самого доброго и светлого!