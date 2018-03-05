новости
новости
Регистрация
В Алексинском районе «бесправный» водитель устроил ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Алексинском районе «бесправный» водитель устроил ДТП

В аварии пострадали три человека, в том числе пятилетняя девочка. Водитель отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

4 марта в 14.15 на 4-м километре автодороги «Крым-Гурово» (Алексинский район) 32-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», по предварительной информации, на скорости врезался в попутный ВАЗ-21083.

Водитель «Мицубиси» не имеет
права на управление транспортным средством.
Кроме того, от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В аварии пострадали пассажиры ВАЗа: 17-летняя и 25-летняя девушки, а также пятилетняя девочка. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

На момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» — «Ахмат»: что не так с fair play?
«Арсенал» — «Ахмат»: что не так с fair play?
Жители Донского: «В городе не чистят дороги!»
Жители Донского: «В городе не чистят дороги!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.