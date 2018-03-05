В Алексинском районе «бесправный» водитель устроил ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали три человека, в том числе пятилетняя девочка. Водитель отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

4 марта в 14.15 на 4-м километре автодороги «Крым-Гурово» (Алексинский район) 32-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», по предварительной информации, на скорости врезался в попутный ВАЗ-21083.

Водитель «Мицубиси» не имеет

права на управление транспортным средством.

Кроме того, от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В аварии пострадали пассажиры ВАЗа: 17-летняя и 25-летняя девушки, а также пятилетняя девочка. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

На момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы.