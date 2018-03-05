Жители Донского: «В городе не чистят дороги!»

Фото сообщества "Наш Донской».

Утром в понедельник некоторые автомобилисты с трудом проезжали по нечищеным дорогам.

В редакцию Myslо обратились жители Донского. Они рассказали о том, что несмотря на сильный снегопад, в выходные дни дороги в городе практически не чистились. Снег убирали только с центральных улиц.

В результате этого в понедельник с утра некоторые автомобилисты с трудом проезжали по нечищеным дорогам.

Жители прислали фотографии заснеженных дорог на улицах Октябрьской, Калинина, Молодцова, Заводской, Кирова и др.