Фото сообщества "Наш Донской».
Жители Донского: «В городе не чистят дороги!»
Утром в понедельник некоторые автомобилисты с трудом проезжали по нечищеным дорогам.
В редакцию Myslо обратились жители Донского. Они рассказали о том, что несмотря на сильный снегопад, в выходные дни дороги в городе практически не чистились. Снег убирали только с центральных улиц.
В результате этого в понедельник с утра некоторые автомобилисты с трудом проезжали по нечищеным дорогам.
Жители прислали фотографии заснеженных дорог на улицах Октябрьской, Калинина, Молодцова, Заводской, Кирова и др.
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