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Жители Донского: «В городе не чистят дороги!»
Фото сообщества "Наш Донской».

Жители Донского: «В городе не чистят дороги!»

Утром в понедельник некоторые автомобилисты с трудом проезжали по нечищеным дорогам.

В редакцию Myslо обратились жители Донского. Они рассказали о том, что несмотря на сильный снегопад, в выходные дни дороги в городе практически не чистились. Снег убирали только с центральных улиц.

В результате этого в понедельник с утра некоторые автомобилисты с трудом проезжали по нечищеным дорогам.

Жители прислали фотографии заснеженных дорог на улицах Октябрьской, Калинина, Молодцова, Заводской, Кирова и др.

Галерея
Нечищеные дороги в Донском, Фото: 1
Нечищеные дороги в Донском, Фото: 2
Нечищеные дороги в Донском, Фото: 3
Нечищеные дороги в Донском, Фото: 4
Нечищеные дороги в Донском, Фото: 5
Нечищеные дороги в Донском, Фото: 6
Нечищеные дороги в Донском, Фото: 7
Нечищеные дороги в Донском, Фото: 8
Нечищеные дороги в Донском, Фото: 9
Нечищеные дороги в Донском, Фото: 10
Нечищеные дороги в Донском, Фото: 11
Нечищеные дороги в Донском, Фото: 12
Нечищеные дороги в Донском, Фото: 13
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:35 +2
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