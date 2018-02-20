За сутки на дорогах Тульской области в ДТП пострадали четверо

Фото УГИБДД по Тульской области.

19 февраля в Тульской области произошло два ДТП, в которых пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Так, в 20.45 на 121-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 33-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», предположительно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в БМВ Х6.

Водителя «Шевроле» госпитализировали с телесными травмами. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

В 21.20 на 3-м километре автодороги М-2 «Крым» 25-летний водитель автомобиля «Дэу», предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Фольксваген».

Водителя «Дэу» госпитализировали, 31-летнему водителю «Фольксвагена» и его 27-летней пассажирке оказали медицинскую помощь на месте происшествия.