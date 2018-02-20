Фрак плюс лимузин: Аскольду Запашному все-таки удалось попасть в тульский «Пряник»

Кадр из видео.

Трилогия про Аскольда Запашного и тульский клуб подошла к концу. Известного дрессировщика и его команду наконец пустили в «Пряник». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Как и обещал Запашный, к походу в известное тульское заведение он подготовился основательно — нанял лимузин и известного телеведущего Леонида Закошанского (видимо, в качестве охранника), надел фрак и… прошел-таки фейс-контроль!

– Всем «несчастным», что не попали в тульский «Пряник» посвящается… Назидание и инструкция будущим поколениям, что не захотят оказаться вышвырнутыми на обочину жизни и за пределы предприятия общественного питания… Смотрите и слушайте – ведь это единственный проверенный способ попасть туда, куда вход вам «заказан»?! – пишет Аскольд.

Все главные события того знаменательного вечера — в очередном ролике от заслуженного артиста России. Кстати, в начале видео брат Аскольда Эдгард Запашный делает акцент на том, что это не реклама клуба, а самый настоящий троллинг.