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Фрак плюс лимузин: Аскольду Запашному все-таки удалось попасть в тульский «Пряник»
Кадр из видео.

Фрак плюс лимузин: Аскольду Запашному все-таки удалось попасть в тульский «Пряник»

Очередное видео дрессировщик снял для своей страницы в Instagram.

Трилогия про Аскольда Запашного и тульский клуб подошла к концу. Известного дрессировщика и его команду наконец пустили в «Пряник». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Как и обещал Запашный, к походу в известное тульское заведение он подготовился основательно — нанял лимузин и известного телеведущего Леонида Закошанского (видимо, в качестве охранника), надел фрак и… прошел-таки фейс-контроль!

– Всем «несчастным», что не попали в тульский «Пряник» посвящается… Назидание и инструкция будущим поколениям, что не захотят оказаться вышвырнутыми на обочину жизни и за пределы предприятия общественного питания… Смотрите и слушайте – ведь это единственный проверенный способ попасть туда, куда вход вам «заказан»?! – пишет Аскольд.

Все главные события того знаменательного вечера — в очередном ролике от заслуженного артиста России. Кстати, в начале видео брат Аскольда Эдгард Запашный делает акцент на том, что это не реклама клуба, а самый настоящий троллинг.

 

Все "несчастным", что не попали в тульский "Пряник" посвящается... Назидание и инструкция будущим поколениям, что не захотят оказаться вышвырнутыми на обочину жизни и за пределы предприятия общественного питания... Смотрите и слушайте - ведь это единственный проверенный способ попасть туда, куда вход вам "заказан"?! #конецтрилогии #онисделалиэто #надрывсистемы #проходоткрыт #никогданесдавайся #тульскийпряник

Публикация от Askold Zapashny (@askoldzap)

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:22 +8
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