Таинственная находка: В Туле письмо шло до адресата 75 лет

Myslo узнал, кто и кому написал то самое неотправленное фронтовое письмо в апреле 1942 года.

Неприметный фронтовой треугольник пролежал на чердаке Тульского общества охотников и рыболовов 75 лет. Его в кипе других документов обнаружили при ремонте кровли. Пакет с бумагами был глубоко запрятан под стропилами чердачного помещения.

Документы были датированы сентябрем-декабрем 1941 г. — временем начала героической обороны Тулы. По воспоминаниям старожилов, на крыше здания общества охотников и рыболовов на улице Каминского в период боев за Тулу размещалась зенитная батарея.

Возможно, кто-то из военнослужащих поместил документы в надежное место, чтобы забрать их позднее.

Письмо написано неровным почерком, но адрес и фамилия адресата угадывались.

«Город Тула. Фридриха Энгельса дом 29 (как выяснилось впоследствии, 9), Коптевой Ефросинье Петровне». Обратный адрес: «действующая армия, полевая почта 741, управление штаба дивизии, Волкову Константину Петровичу».

Письмо вместе с другими документами передали в музей. Myslo написал об этом. Мы обратились к читателям, чтобы найти возможного автора и адресата фронтового письма.

Работники музея предполагали, что автор письма и его товарищи, возможно, погибли в дни обороны Тулы и поэтому не смогли забрать пакет с бумагами из тайника. Но эта версия не подтвердилась.

После нашей публикации родственники автора письма нашлись!

Как стало известно Myslo, туляк Константин Петрович Волков написал это письмо своей сестре, Ефросинье Петровне Коптевой, которая жила в то время на ул. Ф. Энгельса, 9.

Почему не отправил? Об этом уже не узнает никто: ни Ефросиньи Петровны, ни самого Константина Петровича давно нет в живых.

Как рассказали Myslo племянники Волкова, Александр Николаевич и Татьяна Николаевна, их дядя прошел войну и вернулся живым. Женился, нажил троих детей.

Умер в почтенном возрасте в 90-х годах прошлого столетия. В настоящее время нашлась одна его фотография, уже немолодого:

Myslo передал координаты родственников в Тульский краеведческий музей, где сейчас хранится письмо. Возможно, они захотят забрать его на память.