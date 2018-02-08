Как тулякам проголосовать в день выборов не по прописке

18 марта – выборы Президента России. Вы будете в отъезде в этот день? Мы подскажем, как не потерять свой голос и отдать его своему кандидату.

Эта информация актуальна для очень многих туляков – студентов, командированных, отпускников и просто работающих по графику или вахтовым методом, то есть всем тем, кто в воскресенье, 18 марта, окажется вдали от места своей прописки.

Напомним, что 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 (по местному времени) пройдут выборы Президента России. Новация этих выборов – отмена открепительных удостоверений для тех избирателей, кто хочет проголосовать не по месту своей регистрации.

Сергей Костенко – Отмена открепительных позволит избирателю получить возможность проголосовать именно там, где он будет находиться на момент выборов, – говорит председатель областной избирательной комиссии Сергей Костенко. – Для того чтобы обеспечить себе такую возможность, нужно просто написать заявление.

Председатель облизбиркома пошутил, что слова «написать заявление» вызывают у всех – и он сам не исключение! – ассоциации с какой-то бюрократией и потерей времени. Но в этот раз всё будет по-другому.

– Это займет совсем немного времени и не будет хлопотно, – пообещал Сергей Костенко. – Форма заявления единая, от руки ничего, кроме своей подписи, писать не нужно, заявление за вас на компьютере заполнит оператор.

Заявления принимают в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК) или в МФЦ.

– ТИКи находятся большей частью в администрациях муниципалитетов, – говорит Сергей Костенко, – а это значит, что большинство туляков знают, где здания находятся, и даже, скорее всего, бывали там не раз. Если неудобно идти в администрацию, можно обратиться в МФЦ. Пришел платить за коммуналку или за справкой – и заполнил заявление.

С 25 февраля заявления также можно будет написать и в участковой избирательной комиссии.

– Участковые избирательные комиссии, как правило, размещаются в школах, куда большинство из нас уж точно регулярно заходят или заходили за детьми и внуками, – пояснил председатель избиркома Сергей Костенко. И добавил, что их в Тульской области 1115.

Сам Костенко лично проверил, соответствует ли теория практике: 31 января он стал первым избирателем, заполнившим заявление в территориальной избирательной комиссии Советского района Тулы. В день голосования Сергей Костенко планирует побывать на именном участке «Высоцкий», где и намерен проголосовать.

Секретарь облизбиркома Николай Климов рассказал о графике работы ТИКов и УИКов.

График работы ТИКов:

с 31 января по 11 марта 2018 года: в рабочие дни – с 16.30 до 20.30,

в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00,

12 марта 2018 года – с 14.00 до 21.00.

График работы участковых избирательных комиссий Тульской области:

с 25 февраля по 11 марта, с 13 по 17 марта (за исключением 12 и 16 марта) 2018 года: в рабочие дни – с 16.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00,

12 и 16 марта 2018 года – с 14.00 до 21.00.

С 13 по 17 марта заявление о желании проголосовать на другом избирательном участке можно будет подать только в участковой избирательной комиссии по месту жительства.

В МФЦ и на сайте госуслуг заявления можно подать в те же сроки, что и в ТИКи, – до 12 марта.

По словам министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова, работа ведется в 34 МФЦ, в отдаленных районах организована работа 110 окон. Время обслуживания в МФЦ занимает не более пяти минут.

Корреспонденты «Слободы» тоже проверили, много ли времени нужно на это заявление. Оказалось, минутное дело.

– Нужен только паспорт и понимание, где ты будешь 18 марта. Я прописана в Суворове, но в воскресенье планирую быть в Туле, поэтому пошла писать заявление, – говорит Оксана Косякова, корреспондент «Слободы», одной из первых заполнившая заявление в территориальной избирательной комиссии Советского района Тулы.

Оксана по «Яндекс. Картам» посмотрела, где есть УИК в шаговой доступности к предполагаемому месту пребывания. Затем оператор заполнила форму с ее данными.

– Бланк тут же вывели на печать, я поставила на нем подпись. Мне вручили отрывной корешок от него с печатью избирательной комиссии. Никаких очередей в администрации нет, причем рядом располагаются две территориальные избирательные комиссии – Привокзального и Советского районов, а значит, возможностей без очереди заполнить заявление в два раза больше, – рассказала Оксана.

По словам Сергея Костенко, даже если этот корешок потеряется, ничего страшного не произойдет, главное, чтобы паспорт был с собой. А корешок – это просто напоминание о месте голосования. Автоматически по этому заявлению избиратель из списка по месту жительства переносится в список того участка, который он указал в заявлении. Списки избирателей с изменениями поступят на избирательные участки 17 марта.

– Если вы вдруг не поедете туда, куда запланировали, и придете 18 марта на участок по месту регистрации, то в день голосования вас включат в список избирателей, но только по решению участковой избирательной комиссии и только после проверки – не проголосовали ли вы в другом УИКе, – пояснил Сергей Костенко. На это, по словам председателя облизбиркома, может уйти довольно много времени.

Кстати, эти выборы еще отличаются тем, что наблюдателями на них могут выступать общественные активисты, в том числе члены Общественной палаты региона. И процесс наблюдения осуществляется не только в день выборов, но и с этапа заполнения заявлений для включения в список избирателей по месту нахождения.

По словам заместителя директора ГБУ «МФЦ» по Тульской области Татьяны Бондаренко, в Тульской области за первый день приема заявления через МФЦ подали более 70 человек. Среди них – жители Удмуртской Республики, Сургута, Саратова, Москвы и других городов, находящиеся в Туле, в том числе по служебной надобности, и планирующие пребывать здесь до дня голосования. А уже 1 февраля таких заявителей стало более 1100.

А что делать тем, у кого в силу возраста или здоровья нет возможности прийти на избирательный участок лично?

Об этом необходимо заранее (в устной или письменной форме) сообщить в избирательную комиссию, расположенную поблизости. Если возможности сделать такое заявление самому инвалиду или пенсионеру преклонного возраста нет, то по его поручению это может сделать социальный работник или родственник.

Из участковой избирательной комиссии будут направлены специальные представители, которые, приехав на дом, помогут написать данное заявление. А непосредственно в день прохождения голосования данного избирателя посетят представители избиркома со специальным переносным ящиком для проведения голосования на дому.

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