В Туле воры обнесли квартиру через подвал

Затем злоумышленники обворовали ещё одну квартиру в том же доме.

В Туле задержаны подозреваемые в совершении квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД. По предварительным данным, злоумышленники причастны как минимум к двум хищениям имущества, произошедшим в одном и том же доме в Пролетарском районе.

В качестве объекта преступного посягательства злоумышленники выбрали квартиру на первом этаже. Как предполагают сотрудники полиции, похитители знали, что под домом находится подвал, соединённый с квартирой люком. Воры смогли пробраться в жилище с улицы через подвал, вынесли оттуда бытовые приборы и компьютерную технику на сумму более 30 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий 24-летний неработающий ранее судимый туляк и его 26-летний подельник были задержаны полицейскими. Позднее выяснилась их причастность к ещё одной краже, которая произошла в том же доме.

Воспользовавшись невнимательностью пенсионерки, воры пробрались в квартиру через открытую дверь и похитили имущество на сумму пять тысяч рублей. В полиции проводится работа по выяснению всех обстоятельств краж, возбуждены и расследуются уголовные дела.