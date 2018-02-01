новости
новости
Регистрация
Тульские чиновники нашли способ разгрузить Пролетарский мост в часы пик

Тульские чиновники нашли способ разгрузить Пролетарский мост в часы пик

В администрации города обсудили вопросы организации дорожного движения.

В Туле под председательством начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина состоялось заседание рабочей группы по мониторингу и анализу текущей дорожной ситуации на участках улично-дорожной сети и формированию предложений по ликвидации дорожных заторов.

На мероприятии обсуждался вопрос запрета левого поворота на улицу Дзержинского с улицы Советской при движении в сторону Пролетарского района. Принято решение проанализировать целесообразность введения данного запрета. Предполагается, что эта мера поможет разгрузить Пролетарский мост в час пик.

Также обсуждался вопрос продления автомобильной дороги и обустройства выезда с разворотного кольца автовокзала города Тулы на улицу 9 Мая. Данный вопрос также будет проработан специалистами. Кроме того, рассматривались вопросы оптимизации дорожного движения на других участках улично-дорожной сети города.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:27 −2
Другие статьи по темам
Событие
рабочая группа по пробкамзаседание рабочей группыадминистрация Тулыорганизация движения
Люди
Алексей Крыгин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле воры обнесли квартиру через подвал
В Туле воры обнесли квартиру через подвал
Прокуратура Тульской области уменьшила задолженность по зарплате на 53 млн рублей
Прокуратура Тульской области уменьшила задолженность по зарплате на 53 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.