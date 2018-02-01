Тульские чиновники нашли способ разгрузить Пролетарский мост в часы пик

В Туле под председательством начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина состоялось заседание рабочей группы по мониторингу и анализу текущей дорожной ситуации на участках улично-дорожной сети и формированию предложений по ликвидации дорожных заторов.

На мероприятии обсуждался вопрос запрета левого поворота на улицу Дзержинского с улицы Советской при движении в сторону Пролетарского района. Принято решение проанализировать целесообразность введения данного запрета. Предполагается, что эта мера поможет разгрузить Пролетарский мост в час пик.

Также обсуждался вопрос продления автомобильной дороги и обустройства выезда с разворотного кольца автовокзала города Тулы на улицу 9 Мая. Данный вопрос также будет проработан специалистами. Кроме того, рассматривались вопросы оптимизации дорожного движения на других участках улично-дорожной сети города.