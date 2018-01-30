За сутки на автодороге «Тула-Новомосковск» в авариях пострадали три человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

Примечательно, что ДТП произошли на одном и том же участке дороги.

29 января на автодороге «Тула-Новомосковск» произошло два ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Так, в 8.30 на 0-м км на указанной автодороги 58-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», предположительно, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Опель Астра». В ДТП пострадала 29-летняя пассажирка «Опеля». Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

В 17.00 на том же участке трассы 67-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот», предположительно, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии пострадали водитель и 37-летний пассажир. Водителю потребовалась госпитализация.