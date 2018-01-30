СМИ: Дзюба и Новосельцев перешли в «Арсенал»

Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит".

Игроки будут выступать в команде на правах аренды.

Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Иван Новосельцев перешли в тульский «Арсенал». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, клубы окончательно согласовали условия сделки: игроки уходят на правах аренды без права выкупа. Оба игрока пошли на значительное (более чем двукратное) понижение зарплаты. Отмечается, что при этом одну треть жалованья будут платить туляки, две трети — петербуржцы.

В тульском клубе пока эту информацию не подтверждают.