Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит".
СМИ: Дзюба и Новосельцев перешли в «Арсенал»
Игроки будут выступать в команде на правах аренды.
Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Иван Новосельцев перешли в тульский «Арсенал». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, клубы окончательно согласовали условия сделки: игроки уходят на правах аренды без права выкупа. Оба игрока пошли на значительное (более чем двукратное) понижение зарплаты. Отмечается, что при этом одну треть жалованья будут платить туляки, две трети — петербуржцы.
В тульском клубе пока эту информацию не подтверждают.
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