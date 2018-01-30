После публикации MySlo прокуратура потребовала найти и наказать автоворов

Кадр из видео

После проведения проверки постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено.

Прокуратурой Пролетарского района проведена проверка опубликованной редакцией MySlo видеозаписи, на которой видно, как двое молодых людей вскрывают отечественную легковушку, припаркованную в одном из дворов.

В ходе проверки установлено, что 5 декабря прошлого года в полицию поступило сообщение о краже аккумулятора из автомобиля. Было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

После проведения прокуратурой района проверки законности и обоснованности этого решения, постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено.

По указанию прокуратуры района возбуждено уголовное дело статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.