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В Туле директор фирмы обвиняется в неуплате налогов на сумму более 7 млн рублей

В Туле директор фирмы обвиняется в неуплате налогов на сумму более 7 млн рублей

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено на рассмотрение в суд.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области  завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего генерального директора одной из коммерческих организаций. Он обвиняется в  уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, в январе 2016 года, руководитель фирмы умышленно не перечислил в городской бюджет земельный налог в размере свыше 7,7 миллионов рублей. Для этого он внёс ложные сведения в налоговую декларацию.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Для обеспечения уплаты налога на имущество организации наложен арест.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:43 +3
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