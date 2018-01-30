В Туле директор фирмы обвиняется в неуплате налогов на сумму более 7 млн рублей

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено на рассмотрение в суд.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего генерального директора одной из коммерческих организаций. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, в январе 2016 года, руководитель фирмы умышленно не перечислил в городской бюджет земельный налог в размере свыше 7,7 миллионов рублей. Для этого он внёс ложные сведения в налоговую декларацию.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Для обеспечения уплаты налога на имущество организации наложен арест.