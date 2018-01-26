Погода в Туле 27 января: скользко, небольшие осадки и порывистый ветер

Фото из архива MySlo

Синоптики обещают мороз до -10 и незначительную облачность.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 2 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.

Ночью довольно холодно – до -15 градусов, днём – от -10 до -5. Атмосферное давление в норме – 760-765 мм рт. ст.