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Погода в Туле 27 января: скользко, небольшие осадки и порывистый ветер
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 27 января: скользко, небольшие осадки и порывистый ветер

Синоптики обещают мороз до -10 и незначительную облачность.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 2 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.

Ночью довольно холодно – до -15 градусов, днём – от -10 до -5. Атмосферное давление в норме – 760-765 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +4
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