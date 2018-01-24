В пьяной драке житель Донского зарезал приятеля

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От полученных травм тот скончался на месте.

23 января в Донском около магазина на улице Октябрьской было обнаружено тело 46-летнего туляка. Смерть наступила в результате удара ножом в брюшную полость.

Следователи СУ СК РФ по Тульской области раскрыли дело по горячим следам. По подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый 52-летний житель Донского.

По версии следствия, 23 января в кафе мужчины распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт из-за высказывания потерпевшего по поводу судимостей подозреваемого. Мужчины вышли на улицу, где один из них нанес удар ножом в живот второму. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

О случившемся в правоохранительные органы сообщили прохожие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.