Бывший зам Прокопука просит суд отпустить его из колонии

Фото из архива Myslo.

В Центральный районный суд Тулы поступило ходатайство Александра Жильцова — бывшего заместителя директора «Спецавтохозяйства», осужденного по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата.

Жильцов просит заменить неотбытую часть срока более мягким наказанием.

Судебное заседание назначено на 6 февраля.

Напомним, что Александр Жильцов был осужден на пять лет в колонии общего режима со штрафом в миллион рублей. Позже суд скостил ему приговор до 4-х лет лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа.

Также по этому делу проходил бывший мэр Тулы и директор МКП «Спецавтохозяйство» Александр Прокопук. Суд в итоге и ему скостил срок. Прокопуку было назначено наказание на срок 6 лет и 6 месяцев и 900 тысяч рублей штрафа.