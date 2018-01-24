новости
новости
Регистрация
По факту жестокого убийства собаки в Туле возбуждено уголовное дело

По факту жестокого убийства собаки в Туле возбуждено уголовное дело

В результате конфликта животное было ранено из ружья и обезглавлено.

22 января отделом дознания ОП «Ленинский» возбуждено уголовное дело по факту жесткого обращения с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Инцидент произошел в СНТ «Лесное» Ленинского района.
 
По версии следствия, 21 января с 11 до 12 часов дня возле пруда СНТ «Лесное» Ленинского района в ходе конфликта 36-летний мужчина выстрелил из зарегистрированного на него охотничьего ружья в собаку соседей, после чего забрал раненое животное, обезглавил его, а труп выбросил в мусорный контейнер в с. Архангельское, где его обнаружили хозяева.
 
«Постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным. Ход расследования по делу прокурор Ленинского района взял на контроль», – сообщает прокуратура Тульской области.
 
Myslo подробно писал об этой истории ранее в материале: «Туляк застрелил из ружья собаку, обезглавил её и заявил, что съест свою «добычу»
 
Но с версией следствия не согласен владелец ружья, который заявляет, что соседская собака на него набросилась, а он пытался ее отпугнуть выстрелами в воздух, а потом, защищаясь, оглушил ее прикладом.  Животное потеряло сознание, и он его забрал. Но через какое-то время собака пришла в себя и убежала. Мужчина заявляет, что не расчленял труп дворняжки.
 
Он подал встречное заявление на владельца беспородной собаки, обвинив его в клевете.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:27 +5
Другие статьи по темам
Событие
убийство собаки
Место
ТулаЛенинский районСНТ Лесное
Прочее
уголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ковка сковороды, блины на пеньке и бой мешками: туляков приглашают на масленичные гулянья
Ковка сковороды, блины на пеньке и бой мешками: туляков приглашают на масленичные гулянья
Российское правительство выделило деньги на повышение зарплаты учителям и медикам
Российское правительство выделило деньги на повышение зарплаты учителям и медикам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.