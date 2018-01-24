По факту жестокого убийства собаки в Туле возбуждено уголовное дело

В результате конфликта животное было ранено из ружья и обезглавлено.

22 января отделом дознания ОП «Ленинский» возбуждено уголовное дело по факту жесткого обращения с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Инцидент произошел в СНТ «Лесное» Ленинского района.

По версии следствия, 21 января с 11 до 12 часов дня возле пруда СНТ «Лесное» Ленинского района в ходе конфликта 36-летний мужчина выстрелил из зарегистрированного на него охотничьего ружья в собаку соседей, после чего забрал раненое животное, обезглавил его, а труп выбросил в мусорный контейнер в с. Архангельское, где его обнаружили хозяева.

«Постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным. Ход расследования по делу прокурор Ленинского района взял на контроль», – сообщает прокуратура Тульской области.

Но с версией следствия не согласен владелец ружья, который заявляет, что соседская собака на него набросилась, а он пытался ее отпугнуть выстрелами в воздух, а потом, защищаясь, оглушил ее прикладом. Животное потеряло сознание, и он его забрал. Но через какое-то время собака пришла в себя и убежала. Мужчина заявляет, что не расчленял труп дворняжки.

Он подал встречное заявление на владельца беспородной собаки, обвинив его в клевете.