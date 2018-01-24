Ковка сковороды, блины на пеньке и бой мешками: туляков приглашают на масленичные гулянья

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18 февраля на ремесленных улицах этнодвора «Тульский Левша» развернутся масленичные гулянья.

Туляков ждут интерактивные экскурсии по Плотницкой слободе, мастер-шоу «Ковка сковороды» на подворье «Тульская кузня», выпекание блинов на пеньке, народные забавы — скоростная распилка дров и сбор поленницы, метание метлы и бой мешками, конкурс «Тульский скоровар», традиционный обряд «Проводы зимы» и выступления лучших фольклорных ансамблей области.

Гостей традиционного праздника вместе с мастерами смогут создать народные куклы «Петрушка», «Бычок — смоляной бочок» и тульскую забаву «Фурчалка».

На кузне пройдет мастер-шоу, где все желающие смогут выковать на счастье подкову или гвоздик, отчеканить монету; на гончарном круге сделать масленку, на старинном станке создать именную салфетку, символ-оберег Масленицы — солнце, расписать филимоновскую игрушкуи многое другое.

Начало праздника в 12.00.

Этнодвор «Тульский Левша»: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б.