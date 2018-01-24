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Ковка сковороды, блины на пеньке и бой мешками: туляков приглашают на масленичные гулянья
Фото myrussianland.ru

Ковка сковороды, блины на пеньке и бой мешками: туляков приглашают на масленичные гулянья

Традиционный праздник пройдет на этнодворе «Тульский Левша».

18 февраля на ремесленных улицах этнодвора «Тульский Левша» развернутся масленичные гулянья.

Туляков ждут интерактивные экскурсии по Плотницкой слободе, мастер-шоу «Ковка сковороды» на подворье «Тульская кузня», выпекание блинов на пеньке, народные забавы — скоростная распилка дров и сбор поленницы, метание метлы и бой мешками, конкурс «Тульский скоровар», традиционный обряд «Проводы зимы» и выступления лучших фольклорных ансамблей области.

Гостей традиционного праздника вместе с мастерами смогут создать народные куклы «Петрушка», «Бычок — смоляной бочок» и тульскую забаву «Фурчалка».

На кузне пройдет мастер-шоу, где все желающие смогут выковать на счастье подкову или гвоздик, отчеканить монету; на гончарном круге сделать масленку, на старинном станке создать именную салфетку, символ-оберег Масленицы — солнце, расписать филимоновскую игрушкуи многое другое.

Начало праздника в 12.00.

Этнодвор «Тульский Левша»: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:29 +5
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