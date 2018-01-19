новости
новости
Регистрация
Тульские боксеры стали победителями юниорского первенства ЦФО
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульские боксеры стали победителями юниорского первенства ЦФО

Поздравляем наших ребят!

Сборная Тульской области по боксу завоевала две золотые и одну бронзовую медали на первенстве Центрального федерального округа среди юниоров в Ярославле.
 
Сегодня, 19 января, первые места завоевали Дмитрий Бочаров в категории до 91 килограмма и Мигран Барбарян в весе свыше 91 килограмма. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.
 
 
Бронзовую награду в копилку нашей команды в категории до 64 килограммов принес Андрей Чунихин.
 
Возглавляли тульскую делегацию тренеры Андрей Зайцев и Вусал Исмаилов.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:48 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
юниорское первенство ЦФОбоксерыбоксчемпионы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле после капремонта открылось инфекционное отделение горбольницы
В Туле после капремонта открылось инфекционное отделение горбольницы
В Рязанской области грузовик с тульскими номерами загорелся после ДТП
В Рязанской области грузовик с тульскими номерами загорелся после ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.