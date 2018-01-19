Фото Федерации бокса Тульской области.
Тульские боксеры стали победителями юниорского первенства ЦФО
Поздравляем наших ребят!
Сборная Тульской области по боксу завоевала две золотые и одну бронзовую медали на первенстве Центрального федерального округа среди юниоров в Ярославле.
Сегодня, 19 января, первые места завоевали Дмитрий Бочаров в категории до 91 килограмма и Мигран Барбарян в весе свыше 91 килограмма. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.
Бронзовую награду в копилку нашей команды в категории до 64 килограммов принес Андрей Чунихин.
Возглавляли тульскую делегацию тренеры Андрей Зайцев и Вусал Исмаилов.
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