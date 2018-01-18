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В Туле у поста ДПС на встречке столкнулись два грузовика
Фото Myslo.

В Туле у поста ДПС на встречке столкнулись два грузовика

В результате пострадал один из водителей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 18 января, в Туле около 13.00 вблизи поста ДПС на трассе М-2 «Крым» (Мыза): в ехавшую навстречу грузовую ГАЗель врезался грузовой МАЗ.
 
Как сообщили MySlo в пресс-службе УМВД по Тульской области, по предварительным данным, водитель грузовика с полуприцепом применил экстренное торможение. Из-за этого его вынесло на встречную полосу, где он и столкнулся со вторым транспортным средством.
 

                                                                                                            Фото: "Подслушано Щёкино".
В результате ДТП пострадал водитель ГАЗели.
 
Отметим, что дорога сильно заметена снегом, а это также могло стать причиной заноса грузовика.
 
 

 
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В Туле у поста ДПС на встречке столкнулись два грузовика, Фото: 1
В Туле у поста ДПС на встречке столкнулись два грузовика, Фото: 2
В Туле у поста ДПС на встречке столкнулись два грузовика, Фото: 3
В Туле у поста ДПС на встречке столкнулись два грузовика, Фото: 4
В Туле у поста ДПС на встречке столкнулись два грузовика, Фото: 5
В Туле у поста ДПС на встречке столкнулись два грузовика, Фото: 6
В Туле у поста ДПС на встречке столкнулись два грузовика, Фото: 7
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