В Туле у поста ДПС на встречке столкнулись два грузовика

Фото Myslo.

В результате пострадал один из водителей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 18 января, в Туле около 13.00 вблизи поста ДПС на трассе М-2 «Крым» (Мыза): в ехавшую навстречу грузовую ГАЗель врезался грузовой МАЗ.

Как сообщили MySlo в пресс-службе УМВД по Тульской области, по предварительным данным, водитель грузовика с полуприцепом применил экстренное торможение. Из-за этого его вынесло на встречную полосу, где он и столкнулся со вторым транспортным средством.



Фото: "Подслушано Щёкино".

В результате ДТП пострадал водитель ГАЗели.

Отметим, что дорога сильно заметена снегом, а это также могло стать причиной заноса грузовика.