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Нападение на тульский ломбард «Тутанхамон»: задержан второй подозреваемый

Нападение на тульский ломбард «Тутанхамон»: задержан второй подозреваемый

Подсчитана сумма ущерба.

В Туле полицейские задержали второго подозреваемого в нападении на ломбард «Тутанхамон».
 

Происшествие случилось 3 декабря на улице Н. Руднева: двое мужчин в медицинских масках зашли в помещение, распылили в лицо продавцу газовый баллончик, разбили витринное стекло и похитили ювелирные изделия.

Когда преступники выбежали из салона, охранник ломбарда при активной помощи прохожего смогли задержать одного из них. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 35-летний туляк. Второй нападавший сумел скрыться на автомобиле.

– Полицейскими проводился комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения второго фигуранта противоправного деяния, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Вчера, 9 января, второй подозреваемый, 24-летний житель Тулы был задержан.

Ущерб, нанесенный владельцу ломбарда, составил 200 тысяч рублей.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:34 +4
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