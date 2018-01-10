Нападение на тульский ломбард «Тутанхамон»: задержан второй подозреваемый

Происшествие случилось 3 декабря на улице Н. Руднева: двое мужчин в медицинских масках зашли в помещение, распылили в лицо продавцу газовый баллончик, разбили витринное стекло и похитили ювелирные изделия.

Когда преступники выбежали из салона, охранник ломбарда при активной помощи прохожего смогли задержать одного из них. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 35-летний туляк. Второй нападавший сумел скрыться на автомобиле.

– Полицейскими проводился комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения второго фигуранта противоправного деяния, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Вчера, 9 января, второй подозреваемый, 24-летний житель Тулы был задержан.