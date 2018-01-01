новости
новости
Регистрация
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле: Ледяные фигуры, караоке, «Рефлекс» и «Комбинация»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле: Ледяные фигуры, караоке, «Рефлекс» и «Комбинация»

На главной площади оружейной столицы Новый год встретили сотни туляков и гостей города.

Туляки и гости города шумно и весело встретили Новый год на главной площади областной столицы.

Всю ночь на площади Ленина работал Губернский каток и «Караоке клуб».

Клуб «Витязь» подготовил традиционные зимние русские забавы: бой новогодними мешками, метание валенка, перетягивание каната, футбол с метлами.

На глазах гостей праздника ледорубы превращали ледяные глыбы в скульптуры.

Вместе с туляками Новый год на главной площади города встретил глава региона с семьей.

Также на площадь встретить праздник пришли с семьями мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

На большом экране сцены состоялась трансляция новогоднего обращения Президента России Владимира Путина.

А начало 2018 года с последним ударом курантов ознаменовали залпы фейерверка.

К гостям праздника обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Дорогие друзья! Я счастлив и рад праздновать Новый 2018 год вместе с вами. Мы будем делать все, чтобы Тульская область процветала. С Новым годом!

Глава региона пожелал всем  удачи в осуществлении задуманных планов:

-Будущее – это то, что мы создаем множеством повседневных дел. И пусть во всех этих делах нам сопутствует успех.

Хэдлайнерами праздника стали группы «Рефлекс» и «Комбинация». 

Новогоднюю ночь продолжила дискотека с тульскими исполнителями и диджеями.

Праздничный концерт продлился на площади до 3.00.

Галерея
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 1
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 2
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 3
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 4
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 5
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 6
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 7
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 8
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 9
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 10
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 11
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 12
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 13
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 14
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 15
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 16
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 17
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 18
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 19
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 20
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 21
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 22
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 23
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 24
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 25
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 26
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 27
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 28
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 29
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 30
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 31
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 32
Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле, Фото: 33
показать все фотографии
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 08:45 +3
Другие статьи по темам
Событие
Новый годновогодняя ночьпраздникконцертдискотека
Место
Площадь ЛенинаТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 1 января: облачно и гололед
Погода в Туле 1 января: облачно и гололед
В новогоднюю ночь на Рязанской в Туле пешеход погиб в ДТП
В новогоднюю ночь на Рязанской в Туле пешеход погиб в ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.