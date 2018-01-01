Новогодняя ночь на площади Ленина в Туле: Ледяные фигуры, караоке, «Рефлекс» и «Комбинация»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На главной площади оружейной столицы Новый год встретили сотни туляков и гостей города.

Туляки и гости города шумно и весело встретили Новый год на главной площади областной столицы.

Всю ночь на площади Ленина работал Губернский каток и «Караоке клуб».

Клуб «Витязь» подготовил традиционные зимние русские забавы: бой новогодними мешками, метание валенка, перетягивание каната, футбол с метлами.

На глазах гостей праздника ледорубы превращали ледяные глыбы в скульптуры.

Вместе с туляками Новый год на главной площади города встретил глава региона с семьей.

Также на площадь встретить праздник пришли с семьями мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

На большом экране сцены состоялась трансляция новогоднего обращения Президента России Владимира Путина.

А начало 2018 года с последним ударом курантов ознаменовали залпы фейерверка.

К гостям праздника обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Дорогие друзья! Я счастлив и рад праздновать Новый 2018 год вместе с вами. Мы будем делать все, чтобы Тульская область процветала. С Новым годом!

Глава региона пожелал всем удачи в осуществлении задуманных планов:

-Будущее – это то, что мы создаем множеством повседневных дел. И пусть во всех этих делах нам сопутствует успех.

Хэдлайнерами праздника стали группы «Рефлекс» и «Комбинация».

Новогоднюю ночь продолжила дискотека с тульскими исполнителями и диджеями.

Праздничный концерт продлился на площади до 3.00.