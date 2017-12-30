Под Тулой в ДТП столкнулись три авто

Дорожно-транспортное происшествие на 19-м км автодороги Тула-Алексин произошло 29 декабря в 17 часов 30 минут.

41-летний водитель ВАЗ 210740 врезался в припаркованный на краю проезжей части автомобиль SHAANXI SX. после чего по инерции автомобиль ВАЗ вынесло на полосу для встречного движения, где он столкнулся с автомобилем IRAN KHODRO SAMAND.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.