новости
новости
Регистрация
Под Тулой в ДТП столкнулись три авто

Под Тулой в ДТП столкнулись три авто

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ.

Дорожно-транспортное происшествие на 19-м км автодороги Тула-Алексин произошло 29 декабря в 17 часов  30 минут.
 
41-летний водитель ВАЗ 210740 врезался в припаркованный на краю проезжей части автомобиль  SHAANXI SX. после чего по инерции автомобиль ВАЗ вынесло на полосу для встречного движения,  где он столкнулся с автомобилем IRAN KHODRO SAMAND. 
 
В результате ДТП пострадал  пассажир автомобиля ВАЗ, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
 
сегодня, в 14:24 0
Другие статьи по темам
Событие
тройное ДТП
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тула установили температурный рекорд
Тула установили температурный рекорд
В Новомосковске в ДТП погибла пенсионерка
В Новомосковске в ДТП погибла пенсионерка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.