Тула установили температурный рекорд

Фото Алексея Пирязева.

В оружейной столице в пятницу воздух прогрелся до +3,9°C.

Максимальные термометры зафиксировали 11 температурных рекордов 29 декабря. В числе городов, где зафиксирована самая высокая температура воздуха, есть и Тула.

В оружейной столице в пятницу воздух прогрелся до +3,9°C (предыдущий рекорд +3,3° в 2000 г.).

«Серия феноменального тепла, которого не было за всю историю регулярных метеорологических наблюдений, возникла в результате мощного вторжения субтропического воздуха средиземноморского происхождения», — утверждают синоптики.

В выходные по западным районам Центрального региона проляжет маршрут атмосферного фронта, который принесёт новые порции локальных осадков (преимущественно в жидкой фазе) различной интенсивности, а вот общий температурный фон на 8-10° продолжит превышать нормальные календарные значения.