новости
новости
Регистрация
Тула установили температурный рекорд
Фото Алексея Пирязева.

Тула установили температурный рекорд

В оружейной столице в пятницу воздух прогрелся до +3,9°C.

Максимальные термометры зафиксировали 11 температурных рекордов 29 декабря. В числе городов, где зафиксирована самая высокая температура воздуха, есть и Тула.
 
В оружейной столице в пятницу воздух прогрелся до +3,9°C (предыдущий рекорд +3,3° в 2000 г.).
 
«Серия феноменального тепла, которого не было за всю историю регулярных метеорологических наблюдений, возникла в результате мощного вторжения субтропического воздуха средиземноморского происхождения», — утверждают синоптики.
 
В выходные по западным районам Центрального региона проляжет маршрут атмосферного фронта, который принесёт новые порции локальных осадков (преимущественно в жидкой фазе) различной интенсивности, а вот общий температурный фон на 8-10° продолжит превышать нормальные календарные значения.
сегодня, в 15:34 0
Другие статьи по темам
Событие
температурный рекорд
Место
ТулаТульская область
Прочее
погода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский фонд «Перспектива» подарил студентам железнодорожного техникума поездку в Московский планетарий
Тульский фонд «Перспектива» подарил студентам железнодорожного техникума поездку в Московский планетарий
Под Тулой в ДТП столкнулись три авто
Под Тулой в ДТП столкнулись три авто
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.