Глава МВД России поздравил юных туляков с Новым годом

Перед представлением юные гости побывали в тематических гостиных, где узнали о традициях и особенностях празднования Нового года в разные периоды истории России

Для детей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, ставших инвалидами вследствие военной травмы и ветеранов боевых действий МВД России организовало новогоднее праздничное представление. В числе приглашенных были 44 ребёнка из семей сотрудников органов внутренних дел Тульской области.

«Очень рад видеть здесь мальчиков и девочек из многих регионов страны. А это значит, что в последние дни уходящего года вы найдете новых друзей, узнаете, как живут и учатся ваши сверстники в различных уголках нашей Родины, – отметил министр внутренних дел РФ, генерал полиции РФ Владимир Владимир Колокольцев. – С именем императора Петра Первого связано не только празднование Нового года зимой, но и создание в российском государстве полиции. В 2018 году она тоже отметит свое 300-летие».

Владимир Колокольцев пожелал детям крепкого здоровья, успехов в учебе и исполнения самых заветных желаний.

Перед началом представления маленькие гости побывали в сказочных гостиных Дома Союзов, где была воссоздана атмосфера XVIII, XIX и XX столетия, где узнали о новогодних традициях и особенностях празднования Нового года в России в разные периоды истории.

После же их ждал новогодний спектакль. Потолок и грандиозные декорации Колонного зала превратились в огромный проекционный экран, на котором сменяли друг друга завораживающие сказочные образы, превращая зал то в маскарадную феерию петровских времен, то в рождественскую ярмарку XIX века, то в новогодний аттракцион XX столетия.