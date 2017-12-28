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Глава МВД России поздравил юных туляков с Новым годом

Глава МВД России поздравил юных туляков с Новым годом

Перед представлением юные гости побывали в тематических гостиных, где узнали о традициях и особенностях празднования Нового года в разные периоды истории России

Для детей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, ставших инвалидами вследствие военной травмы и ветеранов боевых действий МВД России организовало новогоднее праздничное представление. В числе приглашенных были 44 ребёнка из семей сотрудников органов внутренних дел Тульской области. 
 
 
«Очень рад видеть здесь мальчиков и девочек из многих регионов страны. А это значит, что в последние дни уходящего года вы найдете новых друзей, узнаете, как живут и учатся ваши сверстники в различных уголках нашей Родины, – отметил министр внутренних дел РФ, генерал полиции РФ Владимир Владимир Колокольцев. – С именем императора Петра Первого связано не только празднование Нового года зимой, но и создание в российском государстве полиции. В 2018 году она тоже отметит свое 300-летие».
 
 
Владимир Колокольцев пожелал детям крепкого здоровья, успехов в учебе и исполнения самых заветных желаний. 
 
Перед началом представления маленькие гости побывали в сказочных гостиных Дома Союзов, где была воссоздана атмосфера XVIII, XIX и XX столетия, где узнали о новогодних традициях и особенностях празднования Нового года в России в разные периоды истории. 
 
После же их ждал новогодний спектакль. Потолок и грандиозные декорации Колонного зала превратились в огромный проекционный экран, на котором сменяли друг друга завораживающие сказочные образы, превращая зал то в маскарадную феерию петровских времен, то в рождественскую ярмарку XIX века, то в новогодний аттракцион XX столетия.
сегодня, в 12:50 +1
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