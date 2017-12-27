Горящий ангар на улице Н. Островского в Туле тушили 24 человека

Огонь был потушен за восемь минут. Никто не пострадал.

В 16.06, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании одноэтажного ангара, расположенного на улице Н. Островского. На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов и автолестница.

Огнеборцы прибыли на место происшествия в 16.10. Открытое горение ликвидировано в 16.18. Пострадавших нет. В результате происшествия в помещении площадью 96 квадратных метров сгорела обрешетка кровли, обшивка стен и мебель.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 24 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.