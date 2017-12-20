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Где в Туле отключат электроэнергию 21 декабря

Где в Туле отключат электроэнергию 21 декабря

Плановые работы пройдут в четверг с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут ремонт и профилактику в следующих домах:

  • п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.),
  • ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.),
  • 1-й Горельский пр-д,
  • 4-й Горельский пр-д,
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • ул. Октябрьская, 201, 201-а, 205, 205-а,
  • ул. Гагарина, 2, 2-а, 4, 4-а,
  • ул. Боборыкина, 2,
  • ул. Глинки, 5,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
  • ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7,
  • Парашютный пр-д, 2-16,
  • ул. Тихмянова, 4-16 (чётн.), 2-ж, 2-а-г, 1-б, 9,
  • 16-й пр-д, 24, 27,
  • 17-й пр-д, 29, 30,
  • 18-й пр-д, 68-92 (чётн.), 45-71 (нечётн.),
  • 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
  • 5-й Полюсный пр-д, 28, 30-а, 32, 35-51 (нечётн.),
  • 8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 36-46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 13, 14, 15,
  • 26-й пр-д, 1-10,
  • ул. Карпова, 50, 52, 58, 60,
  • п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 3-15 (нечётн.),
  • ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а,
  • ул. Калужская, 1-15,
  • пер. Калужский, 1-15.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:54 +2
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