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В Туле создатели «финансовой пирамиды» выманили у пенсионеров 769 тысяч рублей

В Туле создатели «финансовой пирамиды» выманили у пенсионеров 769 тысяч рублей

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудниками следственного управления УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

С марта по август текущего года, неустановленные лица, действующие от имени кредитного потребительского кооператива «Центральная сберкасса», обманным путём получили от троих пенсионеров порядка 769 тысяч рублей.

Эти деньги мошенники использовали для выплаты процентов другим пайщикам кооператива, вовлекая «финансовую пирамиду» новых жертв, а остатком денег распорядились по своему усмотрению.

В результате троим тулякам причинен материальный ущерб на сумму не менее 769 тысяч рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Пролетарского района.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:53 +2
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