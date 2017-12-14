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Тульские старшеклассники прокатились на троллейбусе и побывали на заводе
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские старшеклассники прокатились на троллейбусе и побывали на заводе

На предприятиях города прошли мероприятия по профориентации школьников.

В рамках соглашений о сотрудничестве, заключенных между администрацией города и тульскими предприятиями проводится работа по профориентированию старшеклассников.

 

Для учеников тульского центра образования № 15 была организована экскурсия на МКП «Тулгорэлектротранс» и поездка на троллейбусе по местам, связанным с героической обороной Тулы в годы Великой Отечественной войны.

Ребята из центра образования № 3 посетили тульский металлопрокатный завод – сотрудники предприятия рассказали о специфике работы и провели экскурсию по производственным цехам.

Цель таких мероприятий – знакомство учеников с различными профессиями, привлечение кадров на предприятия, а также оказание материально-технической и шефской помощи центрам образования со стороны организаций.

Соглашения о сотрудничестве в данной сфере уже подписаны с тульским «КБП», НПО «Стрела» и «Сплав», «Тульским заводом РТИ», а также муниципальными предприятиями. Ознакомительные экскурсии будут проводиться для учащихся девяти образовательных учреждений города.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:19 0
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