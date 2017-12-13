Фото пресс-службы УГИБДД по Тульской области
Под Тулой в ДТП с грузовиками погиб мужчина
Страшная авария произошла на трассе М-4.
12 декабря в 23.45 на 300-м километре автодороги «Дон» произошло страшное ДТП. Столкнулись три грузовых автомобиля: Volvo VNL с полуприцепом, за рулем которого находился 45-летний мужчина, ГАЗ-33025 и «Вольво FH12» с полуприцепом под управлением 60-летнего мужчины.
В аварии погиб 48-летний водитель автомобиля ГАЗ. Все обстоятельства выясняются.
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