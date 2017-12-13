Под Тулой в ДТП с грузовиками погиб мужчина

Фото пресс-службы УГИБДД по Тульской области

12 декабря в 23.45 на 300-м километре автодороги «Дон» произошло страшное ДТП. Столкнулись три грузовых автомобиля: Volvo VNL с полуприцепом, за рулем которого находился 45-летний мужчина, ГАЗ-33025 и «Вольво FH12» с полуприцепом под управлением 60-летнего мужчины.

В аварии погиб 48-летний водитель автомобиля ГАЗ. Все обстоятельства выясняются.