новости
новости
Регистрация
14 декабря жители Мясново останутся без воды
Фото ikprosto.ru

14 декабря жители Мясново останутся без воды

Плановое отключение связано с ремонтными работами.

14 декабря специалисты АО «Тулагорводоканал» будут вести плановые ремонтные работы на пересечении улиц Чмутова и Тихмянова.

В связи с этим с 10.00 и до окончания работ подача холодной воды будет прекращена в дома по адресам:

  • ул. Чмутова, 137-а, 141, 143, 147-а, 149, 170, 174, 178,
  • ул. Тихмянова (частный сектор от 7-го Полюсного проезда до ул. Чмутова)
  • дома частного сектора по 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й Полюсным проездам.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:14 +2
Другие статьи по темам
Событие
Отключение водыремонтные работы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой в ДТП с грузовиками погиб мужчина
Под Тулой в ДТП с грузовиками погиб мужчина
Сборная Тульской области завоевала серебро на международном турнире по смешанным единоборствам
Сборная Тульской области завоевала серебро на международном турнире по смешанным единоборствам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.