14 декабря жители Мясново останутся без воды

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14 декабря специалисты АО «Тулагорводоканал» будут вести плановые ремонтные работы на пересечении улиц Чмутова и Тихмянова.

В связи с этим с 10.00 и до окончания работ подача холодной воды будет прекращена в дома по адресам: