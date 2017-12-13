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14 декабря жители Мясново останутся без воды
Плановое отключение связано с ремонтными работами.
14 декабря специалисты АО «Тулагорводоканал» будут вести плановые ремонтные работы на пересечении улиц Чмутова и Тихмянова.
В связи с этим с 10.00 и до окончания работ подача холодной воды будет прекращена в дома по адресам:
- ул. Чмутова, 137-а, 141, 143, 147-а, 149, 170, 174, 178,
- ул. Тихмянова (частный сектор от 7-го Полюсного проезда до ул. Чмутова)
- дома частного сектора по 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й Полюсным проездам.
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