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Туляков приглашают на дорожное ралли «Ясная Поляна-2017»

Туляков приглашают на дорожное ралли «Ясная Поляна-2017»

Участникам предстоит проехать 350 километров.

16 декабря в Туле состоится открытый чемпионат области по ралли третьей категории - «Ясная Поляна-2017».

Дорожное ралли является одним из самых доступных видов автоспортивных соревнований. Ключевой фактор для победы - поддержание заданной организатором скорости прохождения трассы, точность и соблюдение нормативов времени.

На трассе участникам встретятся слепые позиции, ловушки, запланированы дополнительные соревнования.

Участники должны будут проехать 350 километров по дорогам области.

Старт и финиш: п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь перед ДК «Косогорец»). Первый участник стартует в 9.15.

Организаторы мероприятия – ТРОО «Федерация автомобильного спорта», спортивный клуб «Ярославка», ТулГУ.

Участником дорожного ралли может стать любой водитель. Дополнительная информация – на сайте  www.raftula.ru, а также по телефону: 8(910)949-10-10.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:36 +1
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