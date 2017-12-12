Под Тулой мужчина с помощью арбалета пытался перебросить в колонию наркотики и телефоны

Фото из архива Myslo.

Злоумышленника задержали. Сейчас с ним работает полиция.

В Щёкинском районе около ограждения исправительного учреждения был задержан ранее судимый за кражи 33-летний житель одного из посёлков.

По предварительным данным, мужчина пытался перебросить на территорию колонии запрещенные предметы с помощью арбалета.

Помимо самого арбалета, у него обнаружены и изъяты 5 стрел с закреплёнными на них мобильными телефонами, а также 1 стрела с фольгированным свёртком, в котором находилось вещество светлого цвета.

Экспертиза показала, что это вещество является наркотическим средством метадон весом 0,14 г.

- Мужчину задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД совместно со службой охраны исправительного учреждения и оперативным отделом УФСИН России по Тульской области, — рассказали в пресс-службе УМВД.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.